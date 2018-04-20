HT Magazin'de yer alan habere göre, çıkışta, “Yoğun bir tempo içindeyiz. Kısa bir ara oldu ve arkadaşıma gelip dövme yaptırdım” diyen Sıla, dövmenin anlamıyla ilgili, “Bir anlamı var ama açıklamak istemiyorum” yorumunu yaptı.



Sıla’nın ‘Anlatsam Geçer mi?’ isimli şiir kitabında ‘Gelincik’ isimli bir de şiiri bulunuyor.

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