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Sıla, kusursuz fiziği ile seyircileri büyüledi. Takipçileri ise ünlü popçuya övgüler yağdırdı. Bazı takipçileri Sıla'nın silikon taktırdığını iddia etti. Bazı kullanıcılara göre ise görüntünün nedeni kıyafet seçimi...