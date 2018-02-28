HT Magazin'de yer alan habere göre, beş yıl aradan sonra Paris‘te hayranlarıyla buluşacak olan ünlü popçu, 10 yıllık müzik kariyerinde kendisinde iz bırakan şarkılarından oluşan çok özel bir repertuvar sunacak.



Bataclan, 3 yıl önce terör örgütü DEAŞ’ın gerçekleştirdiği saldırılardan birinin hedefi olmuştu. Konser esnasında gerçekleştirilen saldırıda 89 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.



Saldırı esnasında birçok kişi salonun camlarından atlayıp hayatlarını kurtarmaya çalışmıştı.

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