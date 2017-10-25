Sıla: Sanki ilk defa sahneye çıkıyorum

Popçu Sıla, Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un düzenlediği sonbahar konserleri kapsamında Maslak’da sevenleriyle buluştu.



Sanat hayatının 10’uncu yılını kutlayacağı ‘ON’dan Kalan’ konser serisinin ilkinde şarkıcı, üç saat sahnede kaldı. Konserde özel kostümler giyen Sıla, “Çok kıymetli bir akşam. Bugün ilk solo albümüm çıkalı tam 10 sene oldu. O kadar garip bir heyecanla uyandım ki bu sabah. Sanki ilk defa sahneye çıkacağım” şeklinde konuştu.



HT Magazin’de Nuri Altuntaş haberine göre, konserin açılışını ‘Muhbir’le yapan ve Mabel Matiz’le düet yaparak seyircileri coşturan Sıla, konserin son bölümünde hareketli şarkılar tercih etti ve seyirciyi ayağa kalkmaya davet ederek salonda parti havası estirdi.



KURAL DA İZLEDİ



Sevgilisi Ahmet Kural, bu özel gecede Sıla’yı yalnız bırakmadı. Saatler öncesinden gelen Kural, konseri locadan izledi. Geceye ayrıca Ali Ağaoğlu, Pınar Altuğ Atacan, Emel Yıldırım ve Simge Sağın gibi ünlüler de katıldı.

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