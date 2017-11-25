Sıla ve Ahmet Kural’ın doludizgin aşkı

HT Magazin’den Nuri Altuntaş’ın haberine göre, Murat Cemcir’in de eşlik ettiği ünlü çift, aralarında sorun olduğu haberlerine inat yemek sırasında birbirlerini öpücüklere boğdu

Mekân çıkışı soruları yanıtsız bırakan ikili, özel şoförlerinin kullandığı otomobille evlerinin yolunu tuttu.