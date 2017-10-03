ABD'nin Las Vegas kentinde bir konser alanına ateş açılması sonrasında 59 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı.

ABD tarihinin en kanlı silahlı saldırısı olarak kayıtlara geçen katliamın 64 yaşındaki ABD'li Stephen Paddock tarafından, konser alanını gören bir otelin 32. katından kalabalığın üzerine ateş açılarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Las Vegas'taki Route 91 Harvest isimli müzik festivalinde gerçekleşen ve ABD'de bireysel silahlanma tartışmalarının alevlenmesine neden olan katliama tanık olan isimlerden biri de 'Instagram'ın kralı' olarak bilinen Instagram fenomeni ve ünlü poker oyuncusu Dan Bilzerian oldu.

Bilzerian, Snapchat hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda konser alanında yanında bulunan bir kızın kafasından vurulduğunu söyledi. Bilzerian, ayrıca otel odasına dönerek silahını aldığını ancak geri döndüğü zaman yapacak bir şey kalmadığını belirtti.

Katliamdan kıl payı kurtulan Bilzerian, Instagram'da lüks hayatından yaptığı paylaşımlarla biliniyor. Bilzerian sık sık ağır makineli silahlarının fotoğraflarını paylaşıyor. Silahlara olan merakıyla bilinen Bilzerian'ın Las Vegas'ta yaşanan katliama tanık olması, sosyal medyada özendirdiği hayatın sonuçları şeklinde de yorumlara neden oldu.

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