Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen 40 yaşındaki Ümit Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle silahla kendini karın boşluğundan yaraladı.

İHA'nın haberine göre; olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Ümit Ç.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Sedyeye konulan Ümit Ç., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ümit Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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