Kartal'da bir kişinin önce silahlı sonra tokatlı saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.



DHA'nın haberine göre, Kartal'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir kişi, diğer gruptan 42 yaşındaki Hanifi Beldek'i silahla bacağından vurdu ardından da araya girmek isteyenleri tokatladı.



ÖNCE VURDU SONRA HERKESİ TOKATLADI



Güvenlik kamerasına yansıyan olay önceki akşam Kartal'da meydana geldi. İddiaya göre iki grup aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptan bir kişi tabancayla Beldek'i bacağından vurdu.



VATANDAŞLAR KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI



Olayda Hanifi Beldek yaralanırken iki grup bir süre daha kavga etmeye devam etti. Beldek'i bacağından vuran saldırgan daha sonra araya girmek isteyenlere tokat attı. Defalarca tokat atılan bir kişi yere düştü.



Dakikalarca süren kavga sonrası saldırgan ve yanındaki kişi hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



YARALI, TAKSİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ



Yaralı bir taksiyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Beldek'in tedavisi devam ederken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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