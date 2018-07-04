Terör örgütü PKK/YPG'lilerin silahlarını teslim ederek Menbiç'ten çekilmeleri için kritik süreç bugün başladı. TSK'nin son olarak 8'inci devriyesini gerçekleştirdiği Münbiç ile El Bab sınırı arasındaki mevzilerde ABD ve Fransız askerlerini taşıyan zırhlı araçların fotoğrafları paylaşıldı. Münbiç Askeri Meclisi Sorumlusu Şervan Derviş dün akşam fotoğrafları, "Münbiç'te ön cephede uluslararası koalisyondaki Fransız ve ABD askerlerinin devriye fotoğrafları" mesajı ile paylaştı. Fotoğraflarda iki ülke bayraklarını taşıyan zırhlı araçların Münbiç ile El Bab arasındaki sınır bölgesinde konuşlandıkları görüldü.



Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakata göre; Münbiç'teki PKK-YPG terör örgütü mensuplarının bugün silahlarını Amerikalılara teslim ederek kentten çekilmesinin beklendiği belirtildi.

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