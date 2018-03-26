Silahlı muhalifler Doğu Guta'dan ayrılıyor

Suriye ordusu başkent Şam'ın dışındaki Doğu Guta'da kontrol altına aldığı bölgelerin sayısını artırırken, silahlı muhalifler ve aileleri hükümet güçlerine teslim ettikleri bölgeleri terk ediyor.
Doğu Guta'yı kontrol eden iki silahlı muhalif grup müzakereler sonucu kontrolleri altındaki bölgelerden çekildi, binlerce savaşçı aileleriyle birlikte ülkenin kuzeyinde muhaliflerin ellerindeki yerlere geçti.
Şimdiye kadar teslim olmayı reddeden, Doğu Guta bölgesindeki üçüncü ve son grup olan Ceyş-ül İslam'ın (İslam Ordusu) da tahliye anlaşmasına yakın olduğu belirtiliyor.
Suriye ordusu bölgenin yüzde 80'inin kontrol altına alındığını açıklamıştı.
Faylak El Rahman örgütünün tahliyede anlaşması üzerine Cumartesi gecesi yüzlerce silahlı muhalif, akrabaları ve diğer siviller, Zemelka, Erbin ve Ayn Tarma bölgelerinden ayrıldı.
Hükümet güçleri ile Faylak El Rahman otobüslerin bu kişileri ülkenin kuzeyinde muhaliflerin elinde bulunan İdlib eyaletine götürmeleri koşuluyla anlaşmıştı.
Pazar günü de yeni tahliyelerin gerçekleşeceği belirtiliyor.
Erbin'deki bir AFP muhabiri, kent sakinlerinin Pazar sabahı toparlanmakta olduğunu, ancak onları götürecek otobüslerin henüz kente varmadığını bildirdi.
Suriye hükümeti 18 Şubat'ta Doğu Guta'ya yönelik yoğun bir bombardıman başlatmıştı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 30 günlük ateşkes talebine rağmen, Suriye'de ordunun İslamcı örgütlerin elindeki Doğu Guta'daki hava saldırıları sürmüştü.
Muhaliflere yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırılarda şimdiye kadar 1600 sivilin hayatını kaybettiğini söylüyor.
Suriye resmi basın organları ise 107 bin sivilin kenti terk ettiğini belirtiyor.
Tahliye anlaşmasını kabul eden ilk grup Ahrar el Şam geçen hafta Harasta'dan çekilmişti.
Doğu Guta'daki ana kent olan Duma'nın da içinde bulunduğu, muhalif örgüt Ceyş-ül İslam'ın elindeki son bölgelerin teslim edilmesi için de müzakereler sürüyor.
Suriye ordusu ve müttefikleri 2012'den itibaren Doğu Guta'daki yerleşim yerlerini kuşatmaya başlamıştı.
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