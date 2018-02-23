ABD'nin Florida eyaletinde 14 Şubat'ta, 17 kişinin öldürüldüğü lise saldırısı sırasında okulda görevlendirilen Şerif Yardımcısı Scot Peterson, saldırgana müdahale etmediğinin anlaşılması üzerine istifa etti.

CNN'in haberine göre, Peterson'ın, Stoneman Douglas Lisesine düzenlenen silahlı saldırıda katliamı gerçekleştiren eski öğrenci Nikolas Cruz'a müdahale etmeyerek okulun dışında beklediğinin ortaya çıkmasının ardından istifa ettiği bildirildi.

Broward Şerifi Scott Israel yaptığı açıklamada, Peterson'un, video görüntülerinde, saldırı esnasında "binanın batı kanadına gelerek pozisyon aldığının ancak hiç içeri girmediğinin görüldüğünü belirtti.

Saldırı sırasında üniformalı ve silahlı olan Peterson'ın, silah seslerinin duyulmasından 90 saniye sonra binaya ulaştığına ancak 4 dakika boyunca dışarıda beklediğine dikkati çeken Israel, "İçeri girmeliydi. Katille yüzleşmeliydi. Katili öldürmeliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Israel, olayın ortaya çıkmasının ardından açığa alınan Scot Peterson'un görevinden istifa ettiğini ve hakkında soruşturma açılacağını ifade etti.

Florida eyaletine bağlı Broward kentinde 19 yaşındaki Nikolas Cruz'un Stoneman Douglas Lisesine düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişi ölmüştü.

Polisin Florida'daki lise saldırısının başlamasından 8 dakika sonra olay yerine geldiğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, okullardaki eğitim görevlilerinin yüzde 20'sine silah taşıma yetkisi verilmesi konusunu değerlendireceklerini bildirmişti.

Amerikan basınında yer alan haberlerde Cruz'un, "Florida Cumhuriyeti" adlı beyaz ırkçı bir gruba üye olduğu ve Müslümanlar ile siyahilerden "nefret ettiği" belirtilmişti. Sosyal medyadaki paylaşımlarında "profesyonel bir silahlı okul saldırganı olma" arzusunu ifade ettiği ortaya çıkan Cruz'un, daha önce iki kez "saldırı düzenleyeceği" yönünde tehdit mesajları paylaştığı aktarılmıştı.

Saldırganın AR-15 tarzı yarı otomatik silah kullandığı ve silahı yasal olarak temin ettiği de kaydedilmişti. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ise failin öldürme arzusu olduğu, silah satın aldığı ve bir saldırı planlayabileceği yönünde geçen ay gelen istihbaratın, ajanlarca soruşturulmadığını açıklamıştı.

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