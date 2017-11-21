Silahlı saldırıya uğrayan gazeteci Tarakçı, açıklama yaptı

Esenyurt´ta 3 yaşındaki çocuğu önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan gazeteci Ali Tarakçı, açıklama yaptı.
DHA'nın haberine göre; iki gün önce kendisine saldırı yapılacağı yönünde bilgi aldığını açıklayan gazeteci Ali Tarakçı, "Aracıma arkadan vurdular. Ben de aşağıya inip önemli bir şey olmadığını söyledim. Araçta bulunan 3 kişi bana 'tutanak tutturmamız lazım' dedi ve onların aracına doğru ilerlemeye başladım. O sırada aralarında bulunan bir kişi bana silahla ateş etmeye başladı. Saldırı esnasında 3 yaşındaki oğlum yanımdaydı. Buna çok üzüldüm. İnşallah bu anı hatırlamaz. Saldıranları tanımıyorum ama azmettirenleri biliyorum. Evden çıktığım andan itibaren takip edilmişim. İki gün önce tehdit edilmiştim. Fakat bu kadar erken yapılacağını ummuyordum. Olay günü çocuklarımı okula bıraktıktan sonra tehdit edildiğimi polise bildirecektim. Baştan sona organize bir saldırı" diye konuştu.
İKİ KİŞİ GÖZALTINDA, 3´NCÜ KİŞİ ARANIYOR
Gazeteci Ali Tarakçı'ya yapılan silahlı saldırı ile ilgili soruşturma başlatan polis, bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonucunda şahısların kullandığı aracın sahte plakalı olduğu ortaya çıktı.
Polis, güvenlik kameralarını incelemesinin ardından iki kişiyi gözaltına alırken, olay anında bulunan üçüncü kişiyi bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.
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