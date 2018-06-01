HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, ayaküstü sohbet ettiği gazetecilere yazın önce Bodrum’da ardından da İtalya’da tatil yapmayı planladığı söyleyen ünlü oyuncu, konu aşka geldiğindeyse “Zaman zaman hayatımda biri olsun istiyorum ama aşktan yana şansım yok” dedi.





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