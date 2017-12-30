2017 yılında yoğun bir konser maratonu içinde olan Sıla Gençoğlu seneyi en karlı kapatan sanatçılardan oldu. Sıla bu yoğun tempo içerisinde imajında da hızlı bir değişime gitti.

İlk önce uzun olan saçlarını kısa kestiren Sıla, saç imajında daha da kısalmaya giderek takipçilerini şoke etti. Sıla'nın bu yeni imaji takipçileri tarafından eleştirildi.



İşte Sıla’nın çok konuşulan yeni imajı:

