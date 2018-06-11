Şile Otoyolu Dudullu mevkiinde makas atarak araçların arasından geçmeye çalışan sürücü, otomobile çarparak kazaya neden oldu. Metrelerce sürüklenen araçlardan biri kontrolden çıkıp duvara çarparak durabildi. O anlar araç kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz 14 Nisan Cumartesi günü saat 21.15 sıralarında Şile Otoyolu Dudullu mevkii Şile istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde hafif ticari araç, makas atarak 2 otomobilin arasından geçmek istedi. Sürücü araçların arasına girdiği esnada sol şeritte seyreden otomobile çarparak kazaya neden oldu. Kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan sürücü duvara çarpıp yola savrulurken, otomobil şoförü de frene basarak durabildi. Dehşet anları ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Kaza sonrası trafiğin dururken, aracın ön tamponu da koparak yola düştü. Aracının durduran bir sürücü tamponu yoldan kaldırdı, makas atan sürücü de aracından inerek etrafta koşmaya başladı. Çevredeki sürücüler kazaya karışan araçların yardımına koşarken, otomobil sürücüsü ise yaşadığı şokla aracından inemedi.

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