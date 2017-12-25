İstanbul'da çalıştığı, 'merdiven altı' tabir edilen kaçak atölyelerde kot taşlama işi nedeniyle silikozis hastalığına yakalanan Faysal Demir, bir süredir tedavi gördüğü Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, evli ve 5 çocuk babası Demir'in ölümüyle Karlıova'da son 13 yılda bu hastalıktan yaşamını yitirenlerin sayısı 17'e yükseldi. İlçede, Faysal Demir'in 2 kardeşinin de aralarında bulunduğu 110 kişinin halen silikozis hastalığıyla mücadele ettiği belirtildi.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Demir'in cenazesinin Erzurum'dan bugün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyüne getirilerek toprağa verileceği öğrenildi.

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