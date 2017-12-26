Silikozis, silika isimli bir maddenin uzun süre solunması sonucu gelişen kronik bir pnömokonyoz (akciğerlerde tozun birikimi sonucu doku hasarı ile seyreden bir meslek hastalığı) tablosudur. Bir dönem Dul Bırakan Hastalığı olarak da bilinen silikozis, bir işçinin kot taşlama işinde altı ay çalışması ile ortaya çıkabilir.

Silikayla karşılaşma derecesine göre hastalık üç yönde seyreder:



1- Akut Silikozis: Birkaç ay boyunca yüksek oranda silika içeren tozlar solunduğunda akut silikozis gelişir. Akut silikozis

olgularının çoğu ölümle sonuçlanır.



2- Hızlanmış Silikozis: Genelde daha kısa süreyle ancak fazla miktarda toz ile karşılaşma durumunda iki ile beş yıl içinde gelişir.

3- Kronik Silikozis: Yüzde 30'dan az kuartz içeren tozun 10 yýldan daha uzun bir süre solunmasıyla oluşur.

Nefes darlığı, yorgunluk gibi belirtilerle ortaya çıkan silikozisde kişiler, toza maruz kalmasa bile hastalığın ilerlemesinin önüne geçilemiyor.

SİLİKOZİS KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Kot taşlama işçileri, oto boya çalışanları, çimento fabrikası çalışanları, cam endüstirisi çalışanları, diş teknisyenleri ve teknikerleri başlıca risk grubunu oluşturuyor.

SİLİKOZİS TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Silikozis hastalığının bilinen bir tedavisi yoktur. Çalışma koşullarının sağlığa uygun bir şekle getirilmesi, çalışma alanlarının havalandırılması ve tozlardan yeterince temizlenmesi işçilerin bu hastalığa yakalanmalarını önleyebilir.

silikozis

Meslek hastalığı

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