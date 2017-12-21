Silivri'de ateş açarak durdukları araçtan 10 kilogram altın çalan şebeke jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
DHA'nın haberine göre gasp çetesi, Çanakkale'ye altın sevkiyatı yapan kurye aracını üç otomobille Sultanahmet'ten takibe başladı. Soyguncular, Silivri Semizkumlar mevkiinde aracı kaza yaptırıp ateş açarak durdurdu ve 2 milyon lira değerindeki altınları alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Soyguna karışan araç ile altınların içinde bulunduğu bavullara takılan GPS cihazları yol kenarında bulundu.
Şüphelilerin izini süren Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Olaya karışanlar belirlendi ve 10 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenilen 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, üç tabanca, altın eritme makinesi, çocuk bezlerinin içine saklanmış vaziyette 98 bin lira, üç katana, çalıntı araçlara ait 10 anahtar ele geçirildi.
İKİ CİNAYET AYDINLATILDI
Ayrıca, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırmalar neticesinde şüphelilerin kullandıkları üç aracın da çalıntı olduğu, üzerlerinde yapılan parmak izi ve DNA testleri sonucunda ise araçlardan ikisinin daha önce Maltepe ve Fatih'te işlenen iki cinayette kullanıldığı anlaşıldı. Jandarma, buradan elde edilen delillerle iki cinayet şüphelisi da yapılan operasyonlarla yakalandı.
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