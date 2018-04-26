Silivri'de Mustafa B., Sevnur T. adlı kadını silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.



Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre, Silivri'de bir sitede meydana gelen olayda, karın bölgesine aldığı kurşunlarla ağır yaralanan T. kaldırıldığı özel hastanede tedavi altina alındı. Aynı silahla intihar eden B.'nin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay yerine Silivri Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet büro amirliği ekipleri sevk edildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER