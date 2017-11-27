Silivri'de üst geçide takılan TIR'ın dorsesi D- 100 Karayolu'na fırladı

Silivri Semizkumlar mevkiinde üst geçide takılan TIR dorsesi, çekicisinden koparak D-100 Karayolu'na fırladı. Şans eseri olayda başka bir araç hasar görmezken TIR sürücüsü yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Semizkumlar mevkii D-100 karayolu üzeri Silivri istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait TIR'ın dorsesi, Semizkumlar mevkiinde bulunan üst geçitte takıldı. Hızla çarparak üst geçide takılan dorse çarpmanın şiddetiyle çekicisinden koparak D-100 Karayolu'na fırladı.

Gürültüyle kazanın farkına varan TIR sürücüsü yaralanırken aracını yol kenarına çekerek durdurmayı başardı. Şans eseri olayda başka araç hasar görmedi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.