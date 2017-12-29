Silivri'de yağmur ve lodos etkili oluyor

Yağmurla lodosun görüldüğü Silivri sahili dalgakıran mevkisinde yüksekliği yaklaşık 3 metreyi bulan dalgalar oluştu. AA'nın haberine göre bazı balıkçı teknelerinin güverteleri lodos ve yağıştan dolayı su aldı. Yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar, durak ve apartman girişleri gibi kapalı alanlarda yağmurdan korunmaya çalıştı.

Silivride yağmur ve lodos etkili oluyor

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