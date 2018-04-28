Silivrispor - Sakaryaspor rakamlar

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup heyecanı devam ediyor. Silivrispor, 29 Nisan 2018 Pazar günü Sakaryaspor takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:30. Maç öncesi Silivrispor 17 puanla 18. sırada, Sakaryaspor 58 puanla 4. sırada bulunuyor. Silivrispor son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sakaryaspor, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 476 kodlu maçı oynayanlar; Silivrispor galibiyet oranı 7.50, beraberlik oranı 4.75, Sakaryaspor galibiyet oranı 1.10.

Silivrispor önceki hafta Erzin Belediyespor mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Sakaryaspor, Orhangazispor karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Silivrispor, evinde 1 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 21 gol yedi.

Sakaryaspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sakaryaspor, 17 gol atarken 21 gol yedi.