Silivrispor - Sakaryaspor rakamlar

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup maçında Silivrispor ile Sakaryaspor, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:30. Maç öncesi Silivrispor 17 puanla 18. sırada, Sakaryaspor 58 puanla 4. sırada bulunuyor. Silivrispor, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Sakaryaspor, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 476 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Silivrispor kazanırsa 7.50, beraberlik çıkarsa 4.75, Sakaryaspor sahadan galip ayrılırsa 1.10 oranını elde edecekler.

Silivrispor önceki hafta Erzin Belediyespor mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Sakaryaspor, Orhangazispor karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Silivrispor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Silivrispor, kendi sahasında 10 gol attı, 21 gol yedi.

Sakaryaspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sakaryaspor, 17 gol atarken 21 gol yedi.