Silkeborg - AGF Aarhus maçı istatistikleri

Danimarka Süperlig Küme Düşme Turu Grup 1 heyecanı devam ediyor. Silkeborg, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü AGF Aarhus takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. Silkeborg 28 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken AGF Aarhus 32 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Silkeborg, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. AGF Aarhus son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 663. İddaa'da Silkeborg kazanır 3.00, berabere biter 3.20, AGF Aarhus kazanır 1.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Silkeborg son haftadaki FC Copenhagen müsabasında 1-3 yenildi.

AGF Aarhus ise Aalborg karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Silkeborg, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

AGF Aarhus, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. AGF Aarhus, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.