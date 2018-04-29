Silkeborg - AGF Aarhus maçı istatistikleri

Danimarka Süperlig Küme Düşme Turu Grup 1 maçında Silkeborg ile AGF Aarhus, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi Silkeborg 28 puanla 3. sırada, AGF Aarhus 32 puanla 1. sırada bulunuyor. Silkeborg, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. AGF Aarhus son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 663 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Silkeborg kazanırsa 3.00, beraberlik çıkarsa 3.20, AGF Aarhus sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Silkeborg son haftadaki FC Copenhagen müsabasında 1-3 yenildi.

AGF Aarhus, Aalborg karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Silkeborg, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

AGF Aarhus, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda AGF Aarhus 3 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.