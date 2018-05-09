Silkeborg - Brondby düellosu

Silkeborg ve Brondby, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü Danimarka DBU Kupası Final maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. Silkeborg son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Brondby son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 548 kodlu maçı oynayanlar; Silkeborg galibiyet oranı 9.00, beraberlik oranı 4.75, Brondby galibiyet oranı 1.15. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Silkeborg son haftadaki FC Copenhagen müsabasında 1-3 yenildi.

Brondby, Hobro karşılaşmaında 2-1 kazandı.