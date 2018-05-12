Silkeborg - Lyngby maçı ne zaman?

Danimarka Süperlig Play Out 1.Tur maçında Silkeborg ile Lyngby, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:00. Silkeborg son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Lyngby, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 419 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Silkeborg kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Lyngby sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Silkeborg önceki hafta FC Copenhagen mücadelesinde 1-3 yenildi.

Lyngby ise Horsens karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.