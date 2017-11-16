Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Silopi ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde bir evin bahçesine gömülü vaziyette PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait mühimmat olduğu şeklinde istihbarat elde edildi.

AA'nın haberine göre; Silopi İstihbarat Büro Amirliği ve Terörle Mücadele Büro Amirliği ile bomba imha ekipleri tarafından 16.00-18.00 saatlerinde söz konusu adreste arama yapıldı.

Aramada, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında (KHK) görevlendirme yapılmadan önce görevde olan DBP'li Silopi Belediyesine ait kömür torbalarında, 7 kalaşnikof piyade tüfeği, 16 şarjör, keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, 16 roketatar başlığı, 13 roketatar sevk fişeği, 250 muhtelif çapta fişek, 2 telsiz, hücum yeleği ve çok sayıda pil ele geçirildi.

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Silopi Belediyesi

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