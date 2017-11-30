Silopi'de 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Silopi İlçesi'nde sabah saatlerinde, Çiğdem Başak'ın yolda yürürken polis noktasındaki kapana ayağını kaptırmasıyla ilgili Şırnak Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı.

DHA'nın haberine göre, açıklamada şöyle denildi:

"Silopi ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 1'inci Cadde kapama noktasında 2008-Silopi doğumlu Çiğdem Başak isimli kız çocuğu bisikleti ile açılır-kapanır yol kesici üzerinden geçerken, yol kesicinin kapanması sonucu sol bacağının sıkışması neticesi yaralanmıştır. Olay yerine ivedi çağırılan 112 ve 110 ekipleri marifetiyle ayağı sıkıştığı yerden kurtarılarak Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, burada yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Burada yapılan ameliyatı sonrası tedavisi devam etmektedir. Olay ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, soruşturmanın selameti açısından görevli 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır."

Silopide 2 polis görevden uzaklaştırıldı

kapan

polis noktası

görevden uzaklaştırıldı