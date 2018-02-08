Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Şırnak Silopi’de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan 6 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

5 DEAŞ'LI TERÖRİST YAKALANDI

TSK'dan yapılan açıklamada, ayrıca, "07 Şubat 2018 tarihinde Mersin/Erdemli’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda DEAŞ TÖ mensubu 5 terörist yakalanmıştır." denildi.

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