Silopi-Habur bölgesindeki tatbikatta üçüncü gün

Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan tır parkının karşısındaki tatbikat alanı genişletildi.

Büyük bölümü tank olmak üzere çok sayıda askeri araç ile askerin katıldığı tatbikatta iş makineleri ile kazılan mevziler artırıldı.

Derinleştirilen mevzilere bazı zırhlı askeri araçların yerleştirildiği görüldü.





TSK'dan Irak sınırında tatbikat



























































































































TSK'dan Irak sınırında tatbikat

Tankların sürekli manevra yaptığı alanda askerler için çadırlar kuruldu.

Tatbikata katılan askerlerin zaman zaman bir araya gelerek görüşme yaptığı görüldü.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldığı belirtilmiş, bu tatbikatla eş zamanlı olarak terörle mücadele kapsamında sınır bölgesindeki operasyonların da sürdürüldüğü kaydedilmişti.

tsk

Irak sınırında tatbikat

Silopi

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