İmam, Litvanyalı bir annenin ve Suriyeli bir babanın kızı. Kendisi İsveçli. 2014’te müzik dünyasında kendini gösteren rap’çi özellikle ırkçılık ve cinsiyetçilik gibi konuların üzerinde duruyor. Bu gibi toplumsal konular müziğe taşınınca dinleyici kitlesi bulmak kolay olmasa da Silvana Imam bunu başarmış. İşte 23 ve 25 Şubat tarihlerinde İstanbul’da gösterime girecek filmi de bunları ele alıyor. Silvana İstanbul’a gelecek ancak öncesinde telefonla konuştuk. HT Cumartesi'nden Mete Aker'in haberi...

Aşkın Fantezi

Filmde nasıl bir Silvana görüyoruz?

Benim için özel bir film, farklı hislerim var. Oradaki gerçekten benim, ancak daha çok farklı tarafım.

Rap’e ilginiz nasıl başladı?

Söyleyecek şeyleri çok olan bir çocuktum. Rap müziği buldum. Rap sayesinde bir şeye ait olduğumu hissettim.

Müziğinizde problemlerden bahsetmek sizi güçlü hissettiriyor mu?

Evet. Müziğim zihnimi ve ruh halimi yansıtıyor. Pek çok şey hakkında güçlü hissediyorum. Özellikle özgürlük...

Ne zorluklar çektiniz?

Pek çok farklı şey. Irkçılık, homofobi, ataerkillik. Her gün uğraştığım konular.

Babanız Suriyeli, anneniz Litvanyalı. Bu sizi nasıl etkiledi?

Net olarak nasıl etkilediğini bilmiyorum. Çünkü şu an içinde yaşıyorum. Belki 20 yıl sonra cevap verebilirim. Tabii ki farklı diller bilmemden dolayı farklı kültürlerle iletişim halinde olabiliyorum.

İsveç’te politik bir figür haline gelmek hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ben politik bir figür değilim, sanatçıyım. Hiçbir zaman olmadığım şeyi iddia etmedim. Bence insanlar, düşüncesi değişmeyen bir insan olduğumdan beri, söylediklerimden çıkarım yaptı. Yaptığımız her şey politik. Politikacı gibi hissetmiyorum.

Yine de söylenmesi gerekenleri yansıtmak önemli.

Yüzde yüz. Dünya yanarken susacak mıyım? Öylece oturup sessiz kalmayacağım.

Bundan sonra neler olacak?

Martta yeni bir kitap, mayısta ise yeni albüm gelecek.

Hayallerinize ulaştınız mı? Gelecek için hedefiniz nedir?

Birçok hayalim gerçekleşti. Bununla ilgili mutluyum. Yeni hayallerim, üzerine çalıştığım projeler var. Kendimi ifade etmenin farklı yollarını seviyorum, sadece müzikle değil. Eğlenceli şeyler gelecek. Şu anda bir sır. (Gülüyor.)

Sosyal medyadaki eleştirileri ve yorumları okuyor musunuz?

Hayır. Birkaç yıl önce Youtube yorumlarını okuyordum. “Aman Tanrım, çok acayip şeyler yazıyorlar” diyordum. Sonra buna ihtiyacım yok dedim. İnsanlar bazen huysuz olmayı seviyor.

Rap’in Van Gogh’uyum demiştiniz.

Bir metafordu. Yaşayan en iyi rapper’ım demekti. (Gülüyor.)

Neler dinliyorsunuz?

Hip-hop çok dinlemiyorum. Çoğu rap’çinin kötü parçalarından dolayı çok yorgunum. Film çok izliyorum. Belirli bir duygu ve his sayesinde pek çok müzik filmlerden geliyor.

Nelerden ilham alıyorsunuz?

Yaşamak, nefes almak... Bilgiyi ve fazla insanla konuşmayı arıyorum. İnsanlar ilham kaynağım.

Neler okuyorsunuz?

4 yıldır müzik, hayatımı meşgul ettiğinden beri fazla okuyamıyorum, daha çok film izliyorum. Lütfen bana okumam gereken kitapları söyleyin, okuyacağım. (Gülüyor.) Ondan da ilham almaya ihtiyacım var.

"Son izlediğiniz film?

Secret in Their Eyes (Gizemli Gerçek)

Favori yemeğiniz?

İtalyan mutfağı. Arap yemeklerini de seviyorum.

Favori şehriniz?

Paris ve Londra.

En son neye sinirlendiniz?

Birinin 2 bekçi tarafından dövüldüğü bir video."

Kasım

!F önce İstanbul sonra İzmir ve Ankara’da

Sonunda 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali başladı, 25 Şubat’a kadar da devam edecek. Ardından 1-4 Mart arasında Ankara ve İzmir’de gerçekleşecek. Oraya geçmeden önce İstanbul programında kaçırmamanız gereken bazı detayları sizin için derledik. Etkinlik bu akşam Babylon’da düzenlenecek bir partiyle hızlı başlıyor, sonra film maratonu...

Etkinliğin Keşif bölümünde !f, ilk veya ikinci filmlerini yapan yönetmenlere yer veriyor. Bu bölümde 8 film arasında Joao Dumans’ın Arap, Pedro Pinho’nun Hiçlik Fabrikası var.

Galalar bölümündeyse 20 film yer alıyor. Ama özellikle Greta Gerwig’in Uğur Böceği ve Metin Erksan’ın Sevmek Zamanı gösterimleri favoriler arasında. Ayrıca Oyun, Sanat Hayat İçindir!, !f Kült ve Türkiye’den Kısalar bölümünde de çeşitli filmleri izlemeniz mümkün. Ancak elinizi çabuk tutmanız gerek artık bilet bulmak çok zor. Filmlerin yanı sıra etkinlikte Küçük Sohbetler bölümü var, Hayatın Yırtıldığı Yer başlığıyla Müjde Ar ve Tuğrul Eryılmaz 20 Şubat’ta Babylon’da konuşmacı olacak. Küçük Müdahaleler’deyse Murat Beşer moderatörlüğünde 19 Şubat 17.00’de, A Corner in the World X bomontiada ALT’da Punk’ta Hayat Var! Yerli Punk Sahnemiz Hakkında Bir Sohbet’e Punk Aslı, Gökhan Tunçişler, Tolga Güldallı ve Kerem Onan konuk olacak. Detaylı program ve bilgiler !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin web sitesinde.