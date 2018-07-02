Jandarma, güvenlik korucuları, AFAD ve UMKE ekipleri orada

Silvan ilçesine bağlı Çatakköprü Mahallesi’nde çobanlık yapan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz, dün 05.30 sıralarında hayvan otlatmak için evden çıktı. Yılmaz’ın uzun süre eve dönmemesi üzerine tedirgin olan aile, mahallelilere de haber vererek çevreyi aramaya başladı. Bir süre sonra hayvanlara rastlayan aile ve mahalleliler, Yılmaz’ı bulamadı. Bunun üzerine jandarma, AFAD, UMKE ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına haber verildi. Kısa sürede gelen ekipler, köy çevresinde Yılmaz’ı aramaya koyuldu. Akşam saatlerine kadar devam eden arama çalışmasına havanın kararmasıyla birlikte ara verildi.
Arama çalışmaları sabah saatlerinde tekrar başladı. Jandarma, güvenlik korucuları, AFAD dağcılık ekipleri ve UMKE ekipleri tarafından drone ve arazi araçları yardımıyla dağlık alanda yapılan çalışmalar devam ederken, Yılmaz’ın kanalda boğulmuş olabilme ihtimaline karşı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri tarafından dalgıçlarla arama başlatıldı.
“HUSUMETLİ OLDUĞUMUZ KİMSE YOK"
Yılmaz ve ailesinin uzun süre ailesiyle İstanbul’da yaşadığı ve 5 ay önce çobanlık yapmak için ilçeye geldikleri öğrenildi. Ağabeyi Bünyamin Yılmaz, husumetli oldukları kimse olmadığını belirterek, “Evden 05.30 sıralarında çıktı. Çobanlık yapıyoruz. Dağa hayvanları toplamaya gidiyoruz. Ben de 07.00 aramaya çıktım, bulamadım. Karakola falan haber verdim, köylülere haber verdim. Çıktık tekrar aradık. Bir şey bulamadık. Dünden beri perişan haldeyiz arıyoruz. Gecemiz gündüzümüze karıştı. Elimizden bir şey gelmiyor. Ne bir iz var ne ses. Şüphelendiğimiz bir kimse de yok. Görenlerin duyanların bizi aramasını haber vermesini istiyoruz. Biri alıp götürdüyse onların da aileleri çocukları var. Dilerim Allah’tan geri getirmelerini istiyoruz. Rabbim yüreklerine merhamet versin. Şuan dua ediyoruz. Sabah uyku sersemi ya kanala düşmüştür ya da dağda başına bir şey gelmiştir. Sağlıklı olduğunu bilsek bize yeter. Hiç kimse ile bir husumetimiz de yoktu. Kendi halinde yaşayan insanlarız. İstanbul’dan geldik buraya. Durumumuz çok iyi olmadığı için çobanlık yapmaya geldik. Başımızdan olaylar eksik olmadı. 15 gün önce de bayram günü diğer kardeşim kanala girdi. Boğulma tehlikesi atlattı. 15 gün sonra da bu kardeşim kayboldu” dedi.
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