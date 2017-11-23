Şimdi de dünyanın en büyük pilini yaptı

Güney Avustralya Eyaleti Başbakanı Jay Weatherill, Başbakanlığın resmi internet sayfasından yayımladığı basın açıklamasında, Tesla tarafından inşa edilen dünyanın en büyük lityum iyon pilinin tamamladığını bildirdi.

Pilin yapımı için kısa sürede çok muazzam bir çalışma ortaya konulduğunu ve bölgeye giderek emeği geçenleri tebrik edeceğini belirten Başbakan Weatherill, "Dünyanın en büyük lityum iyon pili enerji karışımımızın önemli bir parçası olacak. Güney Avustralya'nın yenilenebilir enerji pil depolama sisteminde lider olacağını gösteren açık mesaj veriyor." ifadelerini kullandı.

Dev bataryanın testleri 1 Aralık'ta başlayacak

Merkezi ABD'nin California eyaletinde bulunan Tesla'nın, Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde Fransız enerji şirketi Neoen ile iş birliğinde yapımını tamamladığı 100 megavat kapasiteli pilin 1 Aralık'tan itibaren test edilmeye başlaması bekleniyor.

Jamestown kasabası yakınında Neoen şirketi tarafından kurulan rüzgar enerjisi tesisinde üretilecek enerjiyi depolayacak olan dev pil, bölgedeki 30 bin eve yaklaşık bir saat boyunca elektrik verebilecek.

Emsallerinden 3 kat daha büyük

Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 100 megavat kapasiteye sahip dev bataryanın yapımına başladığı eylül ayındaki açıklamasında, pilin emsallerine göre 3 kat daha fazla büyük olduğunu ve 100 günde tamamlayacaklarını duyurmuştu.

Dünyada şu ana kadar üretilen en büyük lityum iyon bataryanın kapasitesinin 30 megavat civarında olduğu belirtiliyor.

Tesla'nın iyon pil projesi bölgedeki enerji kesintileri ve yükselen fiyatlara karşı Güney Avustralya hükümetinin dizel jeneratörlerin de içinde bulunduğu 550 milyon dolarlık önlemler paketinde yer alıyordu.

Elektrik enerjisinin büyük çoğunluğunu güneş ve rüzgar enerjisinden elde eden Güney Avustralya'da geçen yıl yaşanan fırtına, 24 saati bulan elektrik kesintisine yol açmış, on binlerce ev elektriksiz kalmıştı.

Sonraki aylarda da elektrik kesintileri yaşanan eyalette uzmanlar, sıcakların artması ile yeni elektrik kesintileri yaşanacağı konusunda uyarıda bulunuyor.