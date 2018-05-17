ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, özel avukatı Michael Cohen'in parayı nereden aldığını, ne için ve nasıl ödediğini bilmediğini, parayı kendi cebinden ödemiş olabileceğini söylemişti.

Hükümet Etik Bürosu, Trump'ın daha önce yaptığı mali bildirimde ifşa etmiş olması gerektiğini söylerken, bildirimde, Trump'ın daha önce Stormy Daniels'a ödenen 130 bin doları bildiğini reddetmesine rağmen, Cohen'e 2016'da 100 bin ila 250 bin dolar masraf ödemesi yaptığını söylediği görülüyor.

Beyaz Saray, bildirimin dipnotunda ödemenin "şeffaflık adına" ifşa edildiğini belirterek bu bilgiyi aslında açıklamak zorunda olmadıklarını savundu, ancak Hükümet Etik Bürosu (OGE) yazdığı mektupta "Cohen'e yapılan ödemenin bir yükümlülük olarak bildirilmesi gerektiğini" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın evliyken ilişkiye girdiği iddialarının çıktığı zamanlar Stormy Daniels, bir açıklama yayımlayarak, "İddia edilen ilişkinin tarafı olması gereken kişilerden her biri, böyle bir ilişkinin varlığını 2006, 2011, 2016, 2017'de yalanladı ve şimdi 2018'de de yalanlıyor. Yalanlamamın sebebi, gazetelerin duyurduğu gibi bana 'sus parası' ödenmiş olması değil. Yalanlıyorum, çünkü böyle bir ilişki hiç olmadı" demişti.

Geçtiğimiz ay FBI yetkilileri, Trump'ın çok eskiden beri kişisel avukatlığını yapan Michael Cohen'in New York'taki bürosuna baskın yapıp görüşme kayıtları ile porno yıldızı Stormu Daniels'e yapılan 'ödeme kayıtları'na el koymuştu.

Trump'ın hukuk ekibinden eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani, Trump'ın porno yıldızı Stormy Daniels'a "susması" için 130 bin dolar ödeyen avukatına aynı miktarda ödeme yaptığını söylemişti.

YENİ İDDİALARLA GÜNDEMDE YER BULMUŞTU

Stormy Daniels'ın avukatı Michael Avenatti, müvekkili ile susması için sözleşme yapan Trump'ın avukatı Michael Cohen'e Rusların ödeme yaptığını ileri sürerek, Cohen'in Daniels'a ödeme yaptığı aylarda Cohen'in hesabına aralarında Novartis, AT&T ve Korea Aerospace'in bulunduğu şirketlerden yüz binlerce dolar aktarıldığını söylemiş, Avenatti, bu bilginin kaynağına ilişkin açıklama yapmazken, kamuoyuna Cohen'in 2016'da Daniels'a ödeme yapmak için kullandığı hesabının elektronik girdi çıktılarının dökümünü içerdiğini söylediği 7 sayfalık bir belge sunmuştu.

TRUMP, CLINTON'UN 'MONİCA' KADERİNİ YAŞAYABİLİR

Daniels'ın davası gereği Trump yemin altında ifade verirse ve yalan söylerse görevden alınma riskiyle karşılaşabilir. Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton, 1995'teki Monica Lewinsky skandalında, yeminli ifadede yalan söylediği gerekçesiyle böyle bir süreç yaşamıştı.

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