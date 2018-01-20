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Örneğin bu çayı yaparken oldukça emek harcandığı belli oluyor. "7 renkli çay" olarak bilinen ve Bangladeş'e özgü bu içecek, adından da anlaşılacağı gibi 7 kattan oluşuyor. 3 farklı siyah çay, yeşil çay, tarçın gibi çeşitli baharatlar ve yoğunlaştırılmış sütten oluşan 7 renkli çayın tam olarak tarifi ve tüm malzemeleri bilinmiyor. Çünkü Bangladeş'teki bu çayla ünlü bir işletme, tarifi gizli tutmayı tercih ediyor.