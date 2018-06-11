Şarkıları ve sahne şovuyla göz dolduran ünlü popçu, “Yeni albümüme çok emek verdim ama görüyorum ki çok beğendiniz” diyerek hayranlarına teşekkür etti.

Simge programının finalinde dinleyicileriyle selfie yaparak anı ölümsüzleştirdi.