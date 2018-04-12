4 | 11

Bu arada Simge Fıstıkoğlu da evlendikten kısa süre sonra sosyal medya hesabında soyadını güncelleyenler kervanına katıldı. İşadamı Emir Tavukçuoğlu ile evlenen sunucu Instagram hesabında adını "Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu" olarak değiştirdi.