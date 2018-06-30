Simge Pınar, daha birkaç yıl öncesine kadar Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencisiydi. Hiç sevemediği kurumsal bir işte çalışıyordu. Ancak hep hayalinde bir albüm yapmak ve şarkı söylemek vardı. 4 yıl önce Mor ve Ötesi’nin vokalisti ve gitaristi Harun Tekin’le yolunun kesişmesi ona bambaşka bir kapı açtı. Geçtiğimiz haftalarda da ‘Biz Hep Aynı’ adlı single’ı yayınladı. Bu röportaj, indie rock- alternatif rock tarzında müzik yapan Pınar’ın ilk röportajıydı. Biraz heyecanlıydı ama samimiyetinden ödün vermedi. Ve bugüne kadarki tüm süreci anlatmaya başladı. HT CUmartesi'nden Serdar Yazıcı'nın röportajı...

Harun Tekin’in prodüktörlüğü, ‘Biz Hep Aynı’ şarkınıza neler kattı?

‘Biz Hep Aynı’ uzun süre önce yazdığım bir şarkıydı. Harun Tekin’le tanışmamız 4 yıl önceye dayanıyor. O zamandan beri yavaş yavaş çalışmaya başladık.

Kendisi size yol mu çizdi, yoksa çizdiğiniz yolda gitmenize yardımcı mı oldu?

Açıkçası onun öncesinde Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde son sınıftaydım. Bambaşka bir yolum vardı. Bir yandan staj yapıyorum, okulu bitirmeye çalışıyorum, bir yandan iş arıyorum. O esnada Gümüşlük Akademisi’nde Harun Tekin’in gerçekleştirdiği atölyeye başladım. Atölyenin son günü cesaretimi toplayıp bir şarkımı dinletmeyi başardım. Harun bana ne yaptığımı sordu. Okuduğumu, çalıştığımı söyleyince, “Bence sen müzik yapmalısın” dedi. O günden beri her zaman arkamda duruyor.

Kurumsal bir işteydin. “Burası benim yerim değil” diyor muydun?

(Gülüyor). Yani oraya kaç insan kendisini ait hissediyor bilmiyorum. Elbette ben de çok ait hissetmiyordum. Birçoğumuz çalışmak zorundayız. Keşke tabii ki daha özgür bir şekilde çalışabilsek! Özellikle başka hayallerin varsa daha da zor, çünkü üretkenliği körelten bir yanı var.

‘Biz Hep Aynı’ şarkısının hikâyesini dinleyebilir miyiz?

Bir dostluk şarkısı. Üniversiteden mezun olduktan sonra birçok arkadaşımı yurtdışına gönderdim. Hepsi orada hayat kurmaya başladılar. Bunlardan biri de en yakın arkadaşımdı. Bu ona yazdığım bir şarkıydı.

Şarkıdaki gibi hiç buralardan uzaklaşmak istediniz mi?

Tabii ki, birçok kez. Bütün bir hayatımı tek bir ülkede, tek bir şehirde geçirmek istemiyorum. Her şeyimi alıp ayrılmaktan bahsediyorsanız; bilemiyorum. Galiba hayatımın bir döneminde başka bir yerde yaşamak istiyorum.

Sonbaharda çıkacak albümün detayları nedir?

Kayıtların büyük kısmı bitti. Şu sıralar çok ufak tefek şeyler kaldı. 9 veya 10 şarkı olacak.

Gelecekle ilgili planlarınız neler?

Bu benim en büyük hayalimdi. Dolayısıyla gelecek planım ilk albümümü yayınlamak ve bundan sonrası için de her zaman üreten, şarkılarını yazan, kendiyle mutlu bir müzisyen olarak hayatıma devam etmek istiyorum.

Müziğin kalıpları olmalı mı?

Yaptığımız iş tamamen özgürce, sansürsüzce yapmamız gereken bir iş. Sanatın her dalı böyle, dolayısıyla herhangi bir kalıba inanmıyorum. Belli başlı yolları izliyor olabiliriz ama bu demek değil ki müzik belli kalıplarda olmalı... Herkes yarattığında özgür olmalı.

Simge Pınar’ın konseri 3 Ağustos Cuma, Cemiyet İstanbul’da.

‘ARKADAŞLARIM ELEKTRONİK MÜZİĞE GEÇTİ, BEN BRITROCK’ÇIYIM’

Yolda bulduğunuz iskambil kartlarını toplamayı sevdiğinizi öğrendim. Nedir hikâyesi?

Bir kitapta okumuştum. Bir karakter vardı, yolda bulduğu iskambil kâğıtlarını topluyordu. Başka bir karakter de ona soruyordu “Nasıl buluyorsun iskambil kâğıdı, ben hiç görmedim hayatımda”. O da “Bir kere bulduktan sonra sürekli bulacaksın merak etme” diyordu. O kitabı okuduktan sonra, yolda iskambil kâğıdı bulmaya başladım. 9 tane falan buldum. Her seferinde çok mutlu oluyorum. New York’ta bile bulmuştum. Yere bakarak mı yürüyorum bilmiyorum...

Para bulduğunuz oldu mu?

Hayır, hiç öyle bir şey yaşamadım. Üzücü ama olsun. (Gülüyor).

Simge Pınar evde nasıl vakit geçirir?

Kitap okumayı çok seviyorum. Sıkı bir edebiyat takipçisiyim. Epey film izliyorum. Bazı arkadaşlarım elektronik müziğe geçti ama ben Britrock’çıyım.

Elektronik demişken, ileride müziğinizde görür müyüz?

Çok hâkim olduğum bir konu değil. Yarın öbür gün müziğimde ister miyim, yüksek ihtimal isterim. Müzik de o yöne doğru evriliyor.