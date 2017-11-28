Simge Sağın: Düşmanlarımın ömrü üç gün

HT Magazin’den Serkan Öztürk’ün haberine göre, katıldığı bir davette konuyla ilgili sorular üzerine ünlü popçu, Bayraşa ile 24 saat birlikte olduklarını belirtip ekledi: “Üç gün daha bana düşmanlıklarına devam etsinler. Üç gün sonra yeni şarkıyla göreceğim ben onları. Düşmanlarımın o kadar ömürleri var işte.”



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Ozan Bayraşa