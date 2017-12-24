Simge, 'Üzülmedin mi?' klibinin hikayesinin nasıl geliştiği ile ilgili soruya, "Hep aklımdaydı. Bir gece dizi izlerken uyuyakaldım. Saat 12 gibi gözümü açtım, asistanım Alper yanımdaydı. Alper’e rüyamda 'Üzülmedin mi?’yi gördüğümü söyledim. Rüyamda sokaktayım, yürüyorum, arabalarda 'Üzülmedin mi?' çalıyor ve her şey duruyor. İnsanlar, arabalar, herkes. Ben de duruyorum ve o sırada uyanıyorum. 'İnsanlar duruyorlar, demek ki pür dikkat şarkımı dinliyorlar' dedim ve rüyamı iyiye yordum" cevabını verdi.



"O GECE YAZILDI"



Gördüğü rüyanın üzerine 'Üzülmedin mi?’ye hemen klip çekmek istediğini dile getiren Simge, "Rüyanın devamını merak ediyordum ve hemen Alper’le birlikte arabaya atladık, yüksek sesle 'Üzülmedin mi?’yi dinlemeye başladık. Ardından basın danışmanım İnci Razaki’yi aradım ve 'Üzülmedin mi?’ye klip çekeceğimi söyledim. Çığlık çığlığa gecenin 2'sinde Murat Joker’in evinde bulduk kendimizi. İzlediğiniz klibin senaryosu o gece yazıldı" dedi.

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