Makaron'un haberine göre, pahalı şarkı sattığı söz edilen Üner hakkında konuşan Sağın, “Pahalı şarkı satmıyor. Ersay ne hak ediyorsa onu istiyor. Bu işler kolay değil. Yeni albümümde onun da şarkısı var” diyerek söz yazarına destek çıktı.



Ozan Bayraşa ile aşk yaşayan Sağın, “Haftaya Ozan ile bir Brüksel tatiline gideceğim” dedi.

ersay üner

simge sağın