HT Magazin'de yer alan habere göre, yeni albümündeki şarkıları seslendiren ünlü şarkıcı, “Albümün ikinci klibini bir Sezen Aksu şarkısı olan ‘Öpücem’e çekeceğiz. Sezen Aksu ikinci kez yolumu aydınlattı. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Simge Sağın, çocuk hayranlarıyla şarkı söyledi.