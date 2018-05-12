Türkiye'nin yeni genç sesini belirlemek için bu yıl ilk kez düzenlenen Vodafone FreeZone Son Ses müzik yarışmasının finali önceki gün gerçekleşti.

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, yarışmanın jüri üyeliğini üstlenen ünlü şarkıcılar Gökhan Türkmen ve Simge Sağın, final öncesinde basın mensuplarıyla duygularını paylaştı.

‘DESTEK OLMAMAK NEDİR BİLMİYORUZ’

“Biz destek olmamak nedir bilmiyoruz. Kim elini uzatsa yerden kaldırmaya çalışan insanlarız” diyen Simge Sağın ekledi: “Gençlerin en çok ihtiyacı olan şey pozitif enerji. Şans sonradan geliyor, yetenekle de birleşince önünüzde kimse duramaz.” Gökhan Türkmen ise genç- lere bilgi ve birikimlerini aktardığı için mutlu olduğunu söyledi.