Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, Türkiye’nin ilk interaktif talk show programı “Hadi Be”nin konuğu, ünlü şarkıcı Simge oldu.
Hayli keyifli anların yaşandığı “Hadi Be” canlı yayınında Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularını yanıtlayan Simge , samimi açıklamalarda bulundu.
“ŞÖMİNEYLE MİSAFİRLERİMİ ZEHİRLEDİM”
Kısa süre önce taşındığı evindeki şöminenin önünde röportaj veren Simge, şömineyi ilk yakışında yaşadığı talihsizliği şöyle anlattı:
“Benim hayatım boyunca hiç şöminem olmadı. Buraya taşındıktan sonra ben tutturdum ve Alper’e dedim ki ‘Git odun al, şömineyi yakacağız!’ Alper gitti, odun aldı. Yaktık ama o gün lodos varmış! Eve de misafir çağırdık. Herkesin suratı simsiyah oldu. Yoğurt yedik zehirlendik diye, midesi bulananlar falan vardı. İlk açılış mide bulantısı ve zehirlenmeyle gerçekleşti yani. Şimdi hava durumuna bakıp şömine yakıyoruz.
İLK DEFA GİTTİĞİ AMERİKA'YI ANLATTI
Sevgilisi Ozan Bayraşa ve yakın arkadaşı Ersay Üner ile geçen yıl Amerika’da tatil yapan Simge, ilk defa gittiği ülkeyi nasıl bulduğunu şöyle anlattı:
“Amerika tatili çok güzeldi. Los Angeles’ta çok güzel bir evde kaldık. 15 gün oradaydık. 15 günün 1 haftası hem San Francisco hem Las Vegas yaptık Ozan’la.”
“ARI VE ÇEKİRGE FOBİM VAR”
Simge arı ve çekirgeden çok korktuğunu “Arılardan ve çekirgelerden inanılmaz korkuyorum. Kampta bir çekirge yapıştı üzerime. O da yapıştığı zaman gitmiyor üzerinizden, bilirsiniz. En sonunda biri aldı ve hayatımda hiç unutamadığım travmatik bir durum oldu bende. Bir de arılardan çok korkuyordum. Büyüdükçe arılarla aram daha iyi olmaya başladı ama sonra anladım durumu, arının kendisi değil sesi beni rahatsız ediyormuş.” sözleri ile anlattı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.