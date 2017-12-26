Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, Türkiye’nin ilk interaktif talk show programı “Hadi Be”nin konuğu, ünlü şarkıcı Simge oldu.

Hayli keyifli anların yaşandığı “Hadi Be” canlı yayınında Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularını yanıtlayan Simge , samimi açıklamalarda bulundu.

“ŞÖMİNEYLE MİSAFİRLERİMİ ZEHİRLEDİM”



Kısa süre önce taşındığı evindeki şöminenin önünde röportaj veren Simge, şömineyi ilk yakışında yaşadığı talihsizliği şöyle anlattı:

“Benim hayatım boyunca hiç şöminem olmadı. Buraya taşındıktan sonra ben tutturdum ve Alper’e dedim ki ‘Git odun al, şömineyi yakacağız!’ Alper gitti, odun aldı. Yaktık ama o gün lodos varmış! Eve de misafir çağırdık. Herkesin suratı simsiyah oldu. Yoğurt yedik zehirlendik diye, midesi bulananlar falan vardı. İlk açılış mide bulantısı ve zehirlenmeyle gerçekleşti yani. Şimdi hava durumuna bakıp şömine yakıyoruz.



İLK DEFA GİTTİĞİ AMERİKA'YI ANLATTI



Sevgilisi Ozan Bayraşa ve yakın arkadaşı Ersay Üner ile geçen yıl Amerika’da tatil yapan Simge, ilk defa gittiği ülkeyi nasıl bulduğunu şöyle anlattı:

“Amerika tatili çok güzeldi. Los Angeles’ta çok güzel bir evde kaldık. 15 gün oradaydık. 15 günün 1 haftası hem San Francisco hem Las Vegas yaptık Ozan’la.”



“ARI VE ÇEKİRGE FOBİM VAR”



Simge arı ve çekirgeden çok korktuğunu “Arılardan ve çekirgelerden inanılmaz korkuyorum. Kampta bir çekirge yapıştı üzerime. O da yapıştığı zaman gitmiyor üzerinizden, bilirsiniz. En sonunda biri aldı ve hayatımda hiç unutamadığım travmatik bir durum oldu bende. Bir de arılardan çok korkuyordum. Büyüdükçe arılarla aram daha iyi olmaya başladı ama sonra anladım durumu, arının kendisi değil sesi beni rahatsız ediyormuş.” sözleri ile anlattı.

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