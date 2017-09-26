Simge Tertemiz: Şebnem gibi kadınlar için yuvamı bozmam

3 | 32

“Tarih tekerrürden ibarettir. Şunu belirteyim; Şebnem benim yuvamı yıkmadı. Şebnem gibi kadınlar için yuvamı yıkmam. Onlar birlikteyken boşanma davam sürüyordu. Şebnem’in yaptığı hoş bir şey değildi. Birçok işte birlikte çalışmıştık. Ondan sonra arkadaşlığımı kestim.”