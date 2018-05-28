HT Magazin'de yer alan habere göre, çalışmasını 1 Haziran’da müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanan ünlü popçu duygularını, “Anlatacak çok şey, söylenecek çok şarkı var. 14 ayrı heyecan yaşıyorum ve bu tam tamına 4 yıllık bir emeğin meyvesi” sözleriyle dile getirdi.

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