Simit Sarayı'nın Londra'da 85 mağazası olan bir zinciri satın alması gündemde. Satışın gerçekleşmesi durumunda Türk markasının Londra'da toplam mağaza sayısı 107'yi bulacak.

Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Kavukcu, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, "Simit Sarayı markasıyla dünyanın en iyi lokasyonunda mağazalar açıyoruz. Bakery anlamında dünyada ilk 10'nun içindeyiz" bilgisini paylaştı.

"Global açılıma 2012 yılında başladık" diyen Kavukcu, "Şu anda Londra'da 22 mağazamız oldu. 85 mağazası olan bir zincirle görüşüyoruz. Dünyada iki ülkeye daha giriyoruz. Kenya'da da şube açıyoruz bu sene" ifadesini kullandı.

Kavukcu, satın alımın gerçekleşmemesi durumunda ise yıl sonu hedeflerinin Londra'da 40 mağaza sayısına ulaşmak olduğunu bildirdi.

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