Osmanlıdan günümüze kadar gelen simit Türkiye'den dünyaya açılmış bir lezzettir. Hatta Osmanlı döneminde saray fırınında "Simitçi Ustası" adı ile çalıştırılan ustalar olduğu biliniyor. O bir sokak lezzeti, pastanelerin vazgeçilmezi işte en güzel ve kolay simit tarifleri...

GEVREK SOKAK SİMİDİ TARİFİ

Malzemeler:

1 adet yumurta

2 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı süt

Aldığı kadar un

Üzeri için:

1 çay bardağı su

1 çay bardağı pekmez

1 kase susam

Nasıl yapılır?

Ilık su ve mayayı derin bir kapta karıştırın. Yumurta ve şekeri ekleyip karıştırmaya devam edin. Tuz ve un ekleyerek yoğurmaya başlayın. Yaklaşık 20 dakika yoğurduktan sonra en az bir saat beklemeye alın. Hamurunuzun üzerini kapamayı unutmayın. Kurumaması için nemli bez kullanmanızı öneririz. Dinlenen hamurunuzdan eşit ölçülerde bezeler çıkarın. Bezelerin her birini rulo şeklinde uzatın ve ikisini birbirine örgü biçimde sarın. Ardından uçlarını birleştirin. Susamları biraz kavurup soğumaya bırakın. Pekmezi sulandırıp şekil verdiğiniz hamuru önce pekmeze sonra susama bulayıp yağlı kağıt koyduğunuz fırın tepsisine dizin 180 derecede yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin. Sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

PASTANE USÜLÜ SİMİT TARİFİ

Malzemeler:

1 çay bardağı sıvı yağı

1 paket instant maya

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

2 çay kaşığı mahlep

Aldığı kadar un

Üzeri için:

Yarım çay bardağı pekmez,

1 çay bardağı su,

1 su bardağı susam.

Nasıl yapılır?

Derin bir kaba göz kararı un koyup ortasında ılık su, süt ve mayayı karıştırın. Sıvıyağ, tuz ve şekeri de ekleyip karıştırmayı sürdürün. Kenardaki undan ortaya alarak yoğurmaya başlayın. Mahlebi de ekleyerek yoğurmaya devam edin. Hamurun kıvama geldiğini anladığınızda (bu yaklaşık 20 dakika demek) hamurunuzu dinlenmeye alın. Dinlenen hamurunuzdan eşit ölçülerde bezeler çıkarın. Bezelerin her birini rulo şeklinde uzatın ve ikisini birbirine örgü biçimde sarın ve simit gibi yuvarlak bir şekil elde etmek için uzattığınız hamurun uçlarını birleştirin. Pekmezi sulandırıp şekil verdiğiniz hamuru önce pekmeze sonra susama bulayıp yağlı kağıt koyduğunuz fırın tepsisine dizin. 180 derecede ayarladığınız fırınızda üzeri kızarana kadar pişirin. Ilık servis etmenizi öneririz. Afiyet olsun...

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER