Simpson tehlikesi

Makukula’ya olan borcu nedeniyle FIFA tarafından 3. Lig’e düşürülme tehlikesi yaşayan Manisaspor’da Simpson için belirlenen tarih de bugün doluyor. Kulüpte 2009-2012 yılları arasında forma giyen Kanadalı futbolcuya faizleri hariç 750 bin Euro ve 30 bin İsviçre frangı borcu bulunan Manisaspor, bu parayı ödeyemez veya taksitlendiremezse FIFA tarafından 6 puanı silinecek. FIFA Disiplin Komitesi, 27 Mart’ta kulübe yazı göndererek Simpson’un alacağını kapatmak için 90 gün süre vermişti.

HASGÖR GÖRÜŞÜYOR

HT Egeli'de yer alan habere göre, Makukula dosyasında küme düşürüp düşürülmeyeceği ise 29 Haziran’da belli olacak Manisaspor’un Portekizli oyuncunun yanı sıra bonservisini aldığı eski kulübü Benfica ve Portekiz Futbol Federasyonu’na da ayrı ayrı borçları bulunuyor. Elinde bu borçları kapatacak kaynak olmayan Bülent Baygeldi başkanlığındaki yeni yönetim, Makukula sorununa çözüm bulması için eski başkanlardan Emre Hasgör’e umut bağlamış durumda. Hasgör, oyuncunun avukatı ve menajeriyle görüşmeleri sürdürüyor.